В выходные на Большом и Малом Кавказе преимущественно без осадков, ночью и утром местами будет туман, в восточных районах изморось. Ожидается умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В Лянкяран-Астаринском регионе ожидаются переменные дожди, 23 февраля преимущественно без осадков. Утром в горах туман, умеренный западный ветер. Ночью температура воздуха - 4-8, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 2-5 мороза, днем - 5-10 градусов тепла.

В Газах-Гянджинской зоне преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось, умеренный западный ветер. Ночью - 2-6, днем - 8-13 градусов тепла.

В низменных районах завтра преимущественно без осадков, однако ночью 22 февраля в некоторых восточных районах ожидается морось. Утром местами туман, умеренный западный ветер. Ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков. На некоторых территориях туман, умеренный западный ветер. Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

На выходные в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, морось, юго-восточный ветер. Ночью - 4-7, днем - 9-13 градусов тепла.