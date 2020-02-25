Состоялся телефонный разговор между министрами здравоохранения Азербайджана и Турции Огтаем Ширалиевым и Фахреддином Годжа.

Об этом написал на своей странице в соцсети Twitter турецкий министр, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фахреддин Годжа отметил, что с азербайджанским коллегой обсуждались взаимные меры двух государств по предупреждению угрозы коронавируса в связи со случаями заражений, регистрируемых в соседних странах.