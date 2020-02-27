Сотрудники Управления комплексного экологического мониторинга Каспия министерства экологии и природных ресурсов провели очередной мониторинг на побережье Гарадагского района Баку, взяли пробы морской воды и провели микробиологические анализы. Об этом сказала сотрудник Управления Нармин Бабашева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По результатам мониторингов, наиболее опасные загрязнители морской воды на территории Гарадагского района образуются в поселках Сахиль и Ходжагасан, сказала она.

Как отметила сотрудник Управления, сточные воды предприятий и жилых массивов этих территорий сбрасываются без очистки в море из-за непригодности к эксплуатации очистных сооружений: "Кроме того, зафиксирован сброс в море через канал Пута сточных вод завода "Метанол", который функционирует на территории Гарадагского района. Результаты мониторингов и проведенных анализов дают основание говорить, что в сточных водах, сбрасываемых в Каспий в Гарадагском районе, количество химических и биологических загрязнителей, бактерий кишечной палочки превышает норму".

По словам Бабашевой, для устранения выявленных нарушений предприятиям и организациям даны соответствующие поручения, направлены предупреждения и уведомления.