Среди пациентов с подозрением на заражение коронавирусом в Грузии нет граждан Азербайджана. Об этом сообщили Trend в министерстве здравоохранения, труда и социальных дел Грузии, передает Day.Az.

По словам источника, на данный момент зафиксирован всего лишь один человек, зараженный коронавирусом в Грузии. Это 50-летний гражданин Грузии, который приехал из Ирана в Грузию. У мужчины обнаружили высокую температуру, после чего он был доставлен в Центральную инфекционную больницу Тбилиси. Позже тест на новый коронавирус, сделанный в Исследовательском центре общественного здравоохранения Ричарда Лугара, показал положительный результат.

"Состояние здоровья пациента удовлетворительное", - сообщили в министерстве.

По словам представителя, в настоящее время в боксированном отделении Инфекционной больницы Грузии находятся пациенты с возможными симптомами коронавируса, среди них граждане Грузии и Италии.

26 февраля в Грузии зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом нового типа. Заявление об этом сделала министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая 12-миллионном Ухане. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения выявлены уже в более чем 40 странах.