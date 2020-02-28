На улице Сюльх ("Мира") в Сумгайыте произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Mercedes при совершении обгона потерял управление и врезался в фонарный столб, который от сильного удара рухнул на другой автомобиль.

В результате ДТП водитель Mercedes госпитализирован с различными травмами.

По факту ведется расследование.