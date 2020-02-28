https://news.day.az/society/1207054.html В Сумгайыте Mercedes на высокой скорости врезался в фонарный столб - ФОТО
В Сумгайыте Mercedes на высокой скорости врезался в фонарный столб - ФОТО
На улице Сюльх ("Мира") в Сумгайыте произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Mercedes при совершении обгона потерял управление и врезался в фонарный столб, который от сильного удара рухнул на другой автомобиль.
В результате ДТП водитель Mercedes госпитализирован с различными травмами.
По факту ведется расследование.
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