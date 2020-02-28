https://news.day.az/society/1207210.html К сведению желающих работать учителями
К сведению желающих работать учителями
В Азербайджане подготовлены новые критерии для оценивания кандидатов, желающих работать учителями. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования, передает Day.Az.
В том числе это список компетенций, установленных требованиями к уровню подготовки кандидатов, таблица оценивания и другие критерии.
Новые критерии будут играть направляющую роль для кандидатов, желающих участвовать в конкурсе по приему на работу учителей.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре