Прием в детсады Баку будет осуществляться по-новому
Завершена работа по созданию электронной службы по приему в детсады Баку, сообщает Day.Az со ссылкой на Исполнительную власть г. Баку.
С помощью инновационного приложения можно будет получить информацию о местах в детсадах и зарегистрировать детей.
В течение 10 дней в детсадах будут проводиться тренинги по подготовке персонала, после чего будет дано объявление о начале приема.
Эта система поэтапно будет применена во всех районах Баку. Пилотным проектом выбран Низаминский район.
На втором этапе проекта планируется создать "электронный кабинет" пользователя, посредством которого родители смогут узнавать о детском меню, а также получать фото- и видеоотчеты о воспитательном процессе.
"Личный кабинет" упростит связь родителей с дошкольным учреждением. Желающие смогут в электронной форме представлять свои предложения и контролировать процесс их рассмотрения.
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