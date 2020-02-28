https://news.day.az/society/1207360.html Посольство РФ следит за состоянием заболевшего коронавирусом россиянина в Азербайджане
Посольство РФ следит за состоянием заболевшего коронавирусом россиянина в Азербайджане
Российское посольство в Азербайджане окажет содействие россиянину, у которого выявили коронавирус, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Азербайджанская сторона подтвердила, что этот гражданин является российским. Мы находимся в контакте с азербайджанской стороной, окажем содействие в случае необходимости, как и любому российскому гражданину", - сообщила пресс-атташе посольства РФ в Азербайджане Алина Золотарева.
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