"Иногда лица, приехавшие в Азербайджан из Ирана и помещенные на карантин для обследования, их близкие грубо нарушают общественный порядок, применяют силу в отношении медперсонала, мешают нормальному проведению обследования".

Об этом Day.Az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении говорится, что для обеспечения нормального проведения мероприятий по борьбе с коронавирусом, оперативный штаб при Кабинете министров дал указания правоохранительным органам по пресечению подобных явлений: "Против нарушителей карантина, лиц, мешающих нормальной работе медперсонала, будут приниматься меры в соответствии с законодательством. По указанию штаба правоохранительные органы продолжат работу по обеспечению порядка".