В связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, с 00:00 19 марта ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.

Данная мера предусмотрена до 29 марта.

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