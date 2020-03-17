https://news.day.az/society/1213367.html Ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район - Оперативный штаб
Ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район - Оперативный штаб
В связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19, с 00:00 19 марта ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб.
Данная мера предусмотрена до 29 марта.
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