Народная артистка Ройа Айхан подключилась к борьбе с пандемией коронавируса

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан присоединилась к мерам, осуществляемым в нашей стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Известная певица пожертвовала 10 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.



Таким образом, певица внесла свой вклад в мероприятия, осуществляемым для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.

В то же время певица призвала всех граждан присоединиться к мерам по борьбе с вирусом COVID-19 и оказать свою гражданскую поддержку государству, чтобы справиться с этой напастью.