https://news.day.az/society/1214984.html Народная артистка Ройа Айхан подключилась к борьбе с пандемией коронавируса
Известная певица пожертвовала 10 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.
Народная артистка Ройа Айхан подключилась к борьбе с пандемией коронавируса
Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан присоединилась к мерам, осуществляемым в нашей стране в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).
Известная певица пожертвовала 10 тысяч манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.
Таким образом, певица внесла свой вклад в мероприятия, осуществляемым для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.
В то же время певица призвала всех граждан присоединиться к мерам по борьбе с вирусом COVID-19 и оказать свою гражданскую поддержку государству, чтобы справиться с этой напастью.
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