https://news.day.az/society/1214998.html В Азербайджане выявлено еще 12 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлено еще 12 фактов заражения коронавирусом - Оперативный штаб
В Азербайджане выявлено еще 12 фактов зараженния коронавирусом.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
В сообщении отмечается, что пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное.
В настоящее время 54 больных с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.
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