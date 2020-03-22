В Азербайджане выявлено еще 12 фактов заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 12 фактов зараженния коронавирусом.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

В сообщении отмечается, что пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под наблюдением врачей, чувствуют себя нормально, состояние их здоровья стабильное.

В настоящее время 54 больных с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением врачей в больницах с особым режимом, продолжаются соответствующие меры для их лечения.