Минобороны Азербайджана внесло ясность в вопрос увольнения в запас военнослужащих срочной службы

В настоящее время какие-либо изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной действительной военной службы азербайджанской армии не предусмотрены. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана, отвечая на запрос Trend, передает Day.Az.

Учитывая то, что в последние дни в социальных сетях ведутся безосновательные обсуждения по поводу увольнения в запас военнослужащих срочной действительной военной службы и вызванные в связи с этим беспокойства родителей, в министерстве обороны сообщили, что в настоящее время какие-либо изменения в связи с увольнением в запас военнослужащих срочной действительной военной службы азербайджанской армии не предусмотрены.

Увольнение в запас военнослужащих срочной действительной военной службы планируется провести, начиная с 1-го апреля в порядке, предусмотренным законодательством.