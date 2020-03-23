В Баку усилены меры по дезинфекции

В соответствии с поручением руководства страны Исполнительная власть Баку усилила неотложные меры по борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ИВ, передает Day.Az.

Согласно информации, коммунальные службы города переведены на усиленный режим работы.

Различные коммунальные службы столицы, используя специальные дезинфицирующие средства, проводят дезинфекцию во дворах жилых домов, в подъездах, кабинах лифтов, на лестничных клетках и на других участках. Ежедневно с 06:00 до 08:00 и с 21:00 до 23:00 специальная коммунальная техника дезинфицирует улицы и проспекты города.

В мэрии также сказали, что уже на протяжении месяца проводятся профилактические и дезинфекционные работы в более чем 11 400 жилых зданиях, на территориях, находящихся на балансе Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Баку, и интервалы между проводимыми работами значительно сократились.

Вместе с тем отмечается, что в Баку имеется более 2000 кооперативных зданий и жилых комплексов. Жильцы кооперативных зданий, находящихся в особой и коллективной собственности, должны самоорганизоваться и принять активное участие в работах по дезинфекции своих домов. В мэрии города отметили, что коммунальные службы оказывают им в этом помощь, и готовы оказывать ее и дальше.

Исполнительная власть города Баку призывает горожан тщательно соблюдать предписания Оперативного штаба при Кабмине в связи с предотвращением угрозы распространения коронавируса, а также элементарные правила гигиены и санитарии.