В Баку запустят специальные автобусы, чтобы пассажиры не пользовались метро

С 00:00 24 марта и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.

В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, Бакинское транспортное агентство обеспечит курсирование специальных автобусов по маршруту вдоль станций бакинского метро с 6:00 утра до 22:00 вечера.

Пассажирам настоятельно рекомендуется минимизировать использование метро.