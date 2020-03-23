https://news.day.az/society/1215399.html В Баку запустят специальные автобусы, чтобы пассажиры не пользовались метро
В Баку запустят специальные автобусы, чтобы пассажиры не пользовались метро
С 00:00 24 марта и до 20 апреля в Азербайджане объявляется особый карантинный режим.
В этот период, как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба при Кабинете министров, Бакинское транспортное агентство обеспечит курсирование специальных автобусов по маршруту вдоль станций бакинского метро с 6:00 утра до 22:00 вечера.
Пассажирам настоятельно рекомендуется минимизировать использование метро.
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