В Баку продезинфицированы улицы

Уже несколько дней коммунальные службы при Исполнительной власти г. Баку с использованием спецтехники моют улицы города, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это делается утром с 05:00 до 08:00 часов и вечером с 21:00 до 23:00 часов.

Минувшей ночью были продезинфицированы улицы в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Ясамальском и Насиминском районах, сегодня утром - в Низаминском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском, Ясамальском, Насиминском и Сабаильском районах столицы.

Процесс охватывает все улицы и дороги Баку.

Кроме того, в течение дня во дворах жилых зданий, в блоках, лифтовых кабинах, на лестничных пролетах, площадках для мусорных контейнеров и других местах частого пользования жильцов осуществляются работы по дезинфекции.