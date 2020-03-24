В Азербайджане ввели новый запрет в супермаркетах

В продуктовых магазинах Азербайджана ввели новый запрет. Теперь покупателям запрещается брать самим нефасованные продукты с полок.

Об этом говорится в методической директиве Агентства пищевой безопасности по профилактике коронавируса на предприятиях (COVID-19), занимающихся продажей продуктов питания (объекты розничной и оптовой продажи, супермаркеты, рынки ярмарки и т.д.), передает Day.Az.

Так, предприятиям поручено, чтобы хлебобулочные, кондитерские, мучные изделия, сухофрукты и другая нефасованная продовольственная продукция, не прошедшая термическую обработку или процесс очистки, хранилась за специальной витриной, изолированно от потребителей, и выдавалась потребителям персоналом, оснащенным специальными гигиеническими средствами.