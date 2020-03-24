Госагентство Азербайджана внесло ясность в вопрос движения автобусов после ввода карантина

Пассажирские автобусы в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе будут работать в прежнем режиме, поскольку на пассажироперевозки на этих территориях ограничений нет, и число автобусов будет регулироваться в зависимости от пассажиропотока.

Об этом сказала пресс-секретарь Госагентства автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, без особой необходимости граждане должны использовать транспортные средства как можно меньше.

Автобусы, курсирующие в городах и регионах страны по 617 маршрутам, а также работающие в соответствии с законодательством транспортные средства, такси, автовокзалы и автостанции, координирующие указанные маршрутные линии, будут работать в обычном режиме: "Таким образом, внутренние маршруты, действующие на территории любого города или региона, будут продолжать работать в обычном порядке. Пассажирам будет обеспечен въезд и выезд из города или районного центра в села и поселки этого города".

Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий просит пассажиров максимально ограничить использование транспортных средств, если в этом нет острой необходимости.

Напомним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором обсуждалась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией в стране, и было принято решение о введении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля на территории Азербайджана объявлен особый режим карантина.

Напомним, что в связи с превентивными мерами по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 ограничен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Согласно информации, с 00:00 часов 19 марта до 29 марта ограничен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район транспортных средств и их пассажиров, зарегистрированных в городах и районах Азербайджана, исключая транспортные средства спецназначения, в том числе, автомобили скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовой транспорт.

Независимо от вида собственности, межрайонные и междугородние пассажироперевозки по стране приостановлены.