https://news.day.az/society/1215610.html Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана, проявляя солидарность с государством и азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом, переведет в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 300 тысяч манатов, сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд.
Фонд принял решение по выделению пожертвования в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданным соответствующим указом Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.
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