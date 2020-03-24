В Баку между станциями метро начали курсировать экспресс-автобусы

Сегодня с 06:00 в Баку пассажиров стали обслуживать специальные экспресс-автобусы M1 и M2, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с тем, что Оперативный штаб при Кабмине ввел особый режим карантина на территории страны, между станциями метро курсируют экспресс-автобусы M1 и M2.

Пассажирам рекомендуется максимально избегать использования метро в пользу наземного транспорта.

Напомним, что 23 марта в Кабинете министров состоялось заседание под председательством премьер-министра Али Асадова, на котором обсуждалась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией в стране, и было принято решение о введении особого режима карантина для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

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С 00:00 часов 24 марта по 00:00 часов 20 апреля на территории Азербайджана объявлен особый режим карантина.