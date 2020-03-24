В Азербайджане выявлено еще 15 фактов заражения коронавирусом

В Азербайджане еще у 15 лиц выявлен факт заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, пациенты, помещенные в больницы особого режима и находящиеся под врачебным наблюдением, чувствуют себя хорошо, их состояние оценивается как стабильное.

В настоящее время в Азербайджане в больницах специального режима под врачебным контролем содержатся 76 лиц с активной формой коронавируса, состояние шестерых из них оценивается как средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально, самочувствие стабильное. В связи с лечением пациентов принимаются необходимые меры.

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в стране и установления случаев заражения, в карантинных зонах, созданных в различных больницах, осуществляются соответствующие мероприятия по обследованию 2 126 человек.

Случаи заражения коронавирусом выявляются среди лиц, приехавших в Азербайджан из-за рубежа, и по фактам заражения другу друга людей в стране.

Поэтому, чтобы не допустить распространение инфекции, каждый должен соблюдать требования и рекомендации ВОЗ, Оперативного штаба при Кабмине.

Граждане должны строго придерживаться мер самоизоляции, не выходить из дома без крайней необходимости, свести до минимума контакты с другими людьми, не посещать места массового скопления людей, строго соблюдать требования превентивных мер.