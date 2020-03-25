Полиция Баку предупредила пожилых граждан

В Баку полиция продолжает профилактические мероприятия в общественных местах, парках, улицах и на Приморском бульваре с целью усиления мер против распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал пресс-секретарь Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

"Принимая во внимание, что людям старше 65 лет запрещено покидать свои дома, сотрудники полиции, после просветительных бесед с этими гражданами, помогут им вернуться домой", - сказал Гаджиев.

По его словам сотрудники полиции получили соответствующие инструкции в этом направлении. В соответствии с рекомендациями, при контакте пожилых граждан попросят покинуть места скопления людей. Строгие меры в соответствии с законом будут приняты только в одном случае - если гражданин отказывается соблюдать запрет.

Э.Гаджиев также отметил, что задействованным сотрудникам полиции предоставлены электронные устройства, с помощью которых будут устанавливаться личности граждан.

"Все принятые меры служат обеспечению безопасности жителей города и защите их здоровья", - добавил он.