https://news.day.az/society/1215893.html AZAL доставил на родину 151 гражданина Азербайджана из Москвы и Лондона - ФОТО
AZAL доставил на родину 151 гражданина Азербайджана из Москвы и Лондона - ФОТО
Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" продолжает выполнение рейсов из некоторых городов.
В частности, в ночь на 25 марта AZAL осуществил два рейса из Москвы и Лондона, благодаря которым на родину был доставлен 151 гражданин Азербайджана, передает Day.Az.
Еще раз напоминаем, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин. Дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
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