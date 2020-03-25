AZAL доставил на родину 151 гражданина Азербайджана из Москвы и Лондона

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" продолжает выполнение рейсов из некоторых городов.

В частности, в ночь на 25 марта AZAL осуществил два рейса из Москвы и Лондона, благодаря которым на родину был доставлен 151 гражданин Азербайджана, передает Day.Az.

Еще раз напоминаем, что каждый возвращающийся в нашу страну гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин. Дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.