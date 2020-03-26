Сообща мы сможем помочь всем гражданам, кто испытывает трудности в эти дни

Учитывая объявленный в Азербайджане особый режим карантина, предусматривающий запрет на выход из дома граждан старше 65 лет, мы решили пойти навстречу этим людям.

Об этом в интервью Day.Az сказал основатель группы "Бесплатная помощь пожилым и нуждающимся на время карантина" Самир Османов.

"Наша цель - помочь жителям города старше 65 лет, которым запретили выходить на улицу в связи с карантином. К сожалению, у нас есть и одинокие пожилые люди, у которых некому сходить в магазин или в аптеку", - заявил Османов.

Как отметил наш собеседник, только за сутки в группе, созданной в социальной сети Facebook, собрались сотни человек.

"Желающих помочь достаточно. Проблема в том, что о нашей группе пока знает небольшое количество людей. Люди старше 65-и лет редко сидят в Фейсбуке, поэтому хотелось бы как можно больше распространить нашу инициативу, помочь всем, кто остался в безвыходном положении, чтобы уберечь их от риска заражения", - подчеркнул Османов.

Он также призвал волонтеров соблюдать правила дезинфекции, прежде чем выйти на контакт. Помимо этого, добавил Османов, граждане должны соблюдать карантин и не выходить на улицу без надобности.

Волонтер также сообщил, что каждый нуждающийся в помощи и не имеющий доступ к социальным сетям, может обратиться лично к нему по номеру 055-229-25-25.

"Также хотел бы попросить тех, у кого имеется информация об одиноких, по той или иной причине оставшихся одних дома пожилых людей, дать нам информацию по этому поводу. Чтобы наши волонтеры могли бы им помочь. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся помочь всем, кто сейчас нуждается в помощи", - резюмировал Самир Османов.

Абдул Керимханов