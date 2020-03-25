Погранконтроль через госграницу Азербайджана осуществляется в усиленном режиме

В рамках комплексных мер, осуществляемых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории страны, пограничный контроль в пунктах пропуска через государственную границу осуществляется в усиленном режиме работы. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Азербайджана.

Встречая лиц, въезжающих в страну, азербайджанские пограничники организуют в пунктах пропуска через государственную границу проведение санитарно-карантинных и иных мероприятий в порядке, определенном Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана, а также взаимодействуют с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Сегодня, 25 марта, начальник Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил пропускной пункт государственной границы "Самур" и проверил состояние организации привлечения граждан страны, въезжающих в страну на автотранспортных средствах из России, к санитарно-карантинным мероприятиям.

Гулиев проверил состояние организации режимных мероприятий на пропускном пункте государственной границы, в том числе осуществление пограничного и таможенного контроля в отношении граждан, прибывших в страну, измерение их температуры и привлечение к другим санитарно-карантинным мероприятиям, ознакомился с мерами медицинского освидетельствования лиц, подозреваемых в наличии заболевания.

Помимо этого, в полевом госпитале, организованном министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, была проведена встреча с гражданами, прибывшими на территорию страны и привлеченными к первичным осмотрам, им была предоставлена обширная информация о работе, проделанной в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также был проведен осмотр мест и созданных условий для пребывания лиц, подлежащих карантину, транспортных средств, предназначенных для перевозки этих лиц. Была изучена проведенная работа, даны необходимые поручения и указания для обеспечения безопасности и охраны здоровья личного состава, несущего службу на пропускном пункте государственной границы.

В рамках визита состоялась рабочая встреча с руководителем Пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Дагестан генерал-лейтенантом Алексеем Буеровым, в ходе которой были обсуждены вопросы ускорения пограничных процедур и проверок транспортных средств граждан Азербайджана и России, своевременного перемещения лиц в направлении государственной границы, а также вопросы организации пунктов пропуска через государственную границу РФ автомобильных транспортных средств на пунктах пропуска через государственную границу "Самур" и "Ханоба".