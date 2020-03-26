Дезинфицируются все улицы "Ичеришехер"

В соответствии с требованиями и рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете министров по пресечению распространения в стране коронавирусной инфекции COVİD-19 на территории Государственного историко-культурного заповедника "Ичеришехер" дезинфицируются территории и структуры, музеи, находящиеся в подчинении Управления заповедника, на открытых территориях проводятся медико-профилактические и дезинфекционные мероприятия.

Как сообщили Day.Az в Управлении Государственного историко-культурного заповедника "Ичеришехер". В рамках масштабных дезинфекционных мероприятий Исполнительной власти Баку, 25 марта при поддержке ИВ столицы совместно с соответствующими структурами Управления в "Ичеришехер" были начаты соответствующие работы.

Все улицы, дворы и внутренние дороги заповедника обрабатываются специальным раствором с помощью дезинфицирующих машин, а также коммунальной техники.

В марте и апреле такие работы будут проводиться регулярно.