Из Варшавы эвакуированы 19 граждан Азербайджана

Оперативный штаб, созданный в Государственном комитете по работе с диаспорой в связи с пандемией COVİD-19, продолжает оказывать всестороннюю поддержку гражданам Азербайджана, живущим за границей, в том числе, при необходимости эвакуирует их.

Как сообщает в четверг Day.Az, 26 марта 19 граждан Азербайджана эвакуированы на родину из Варшавы при поддержке Госкомитета и по инициативе руководителя Совета азербайджанцев в Польше Фарида Джафарли.

Живущие в различных городах Польши 19 граждан Азербайджана обратились в Совет азербайджанцев в Польше для незамедлительного возвращения в Азербайджан ввиду семейных и личных проблем. В течение нескольких дней эти граждане были размещены в Доме Азербайджана в Варшаве. Учитывая закрытие границ, было принято альтернативное решение в связи с возвращением на Родину сограждан. Таким образом, они были доставлены из Варшавы в Минск на автобусе, а оттуда - самолетом в Азербайджан.

Для этого руководитель Совета Фарид Джафарли провел переговоры с посольством Азербайджана в Польше, а также с пограничными службами Польши и Беларуси. Посольств выдало документы, подтверждающее азербайджанское гражданство соотечественников. Большинство из них были обеспечены билетами на самолет, после чего были отправлены в Азербайджан из аэропорта Минска.

В настоящее время 19 граждан Азербайджана, эвакуированных из Польши, в соответствии с правилами режима карантина, помещены в отель "Релакс" в Лерике.