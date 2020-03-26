Стартуют телеуроки по профессиональным специальностям

C 30 марта на канале "Культура" стартуют телепередачи по профессиональным специальностям. Телеуроки будут транслироваться с 16:15.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, уже подготовлены телеуроки по следующим специальностям: электротехника, строительство, промышленность, механика, электроника, автомобили, ИКТ и автоматика. На портале видеоуроков Министерства образования (https://video.edu.az/) размещено более 20 телеуроков по перечисленным специальностям. Продолжаются съемки телеуроков по профессиональным специальностям.

Во время уроков, те, кто не смогут смотреть их с экранов, получат возможность следить за указанными уроками из электронных ресурсов Госагентства по профессиональному образованию.