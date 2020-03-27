Ибрагим Мамедов: В Азербайджане за три дня покупается свыше полмиллиона масок

В Азербайджане количество покупок медицинских масок увеличилось в десять раз, сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова главы пресс-службы Кабинета Министров Ибрагима Мамедова во время выступления на передаче Hədəf на AzTV.

По его словам, в 2018-19 годах в месяц продавалось около 500-600 тысяч масок. В настоящее время, если учесть, что в среднем продается около 200 тысяч масок в день, данный обьем распродается за три дня, а за месяц количество продаж составляет 3,5 миллиона масок.

По словам представителя Кабмина, местное производство масок запустится начале апреля.

"Будет запущено производство до 200 тысяч масок в день. Кроме этого, продолжается импорт данного товара. Так, за 2-3 дня до этого в страну привезли 500 тысяч масок. Дополнительные 1,5 миллиона масок будут также партиями завезены в страну".