Репортаж из больницы специального карантинного режима в Баку

Сотрудники Азербайджанского телевидения (АзТв) подготовили репортаж из отделения особо опасных инфекций одной из больниц в Баку, где содержатся лица, зараженные коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Репортаж транслировался в программе "#Evdegal", являющейся новым проектом АзТв.

Следует отметить, что REAL TV также подготовил репортаж из больницы специального карантинного режима, где содержатся пациенты с коронавирусом.

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