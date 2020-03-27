https://news.day.az/society/1216803.html Репортаж из больницы специального карантинного режима в Баку - ВИДЕО
Репортаж из больницы специального карантинного режима в Баку - ВИДЕО
Сотрудники Азербайджанского телевидения (АзТв) подготовили репортаж из отделения особо опасных инфекций одной из больниц в Баку, где содержатся лица, зараженные коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Репортаж транслировался в программе "#Evdegal", являющейся новым проектом АзТв.
Следует отметить, что REAL TV также подготовил репортаж из больницы специального карантинного режима, где содержатся пациенты с коронавирусом.
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