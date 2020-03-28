В Азербайджане вновь стартует электронная регистрация в первый класс

С 29 марта вновь будет дан старт процессу электронной регистрации в первый класс.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, система электронной регистрации будет активна с 12:00.

Отметим, что прием учеников в первый класс на 2020-2021 учебный год проводится в электронном виде в системе www.mektebeqebul.edu.az.