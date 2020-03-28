В Азербайджане зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусом, 1 человек скончался.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

Отмечается, что умерший - гражданин Азербайджана 1951 г.р., имел в анамнезе ишемическую болезнь сердца, хроническую кардиомиопатию, сахарный диабет и перенес ангиопластику. Страдал от двусторонней пневмонии и дыхательной недостаточности. Его тесты на коронавирус были положительными, предпринятые реанимационные меры оказались безрезультатны.



В настоящее время определяются и изолируются члены его семьи и другие лица, бывшие в контакте с зараженным.

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