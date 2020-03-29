БТА: Граждане до сих пор безразлично относятся к мерам самоизоляции

Несмотря на введение особого карантинного режима, некоторые наши граждане до сих пор безразлично относятся к мерам самоизоляции.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве, в транспортном обменном центре "Кероглу" люди собираются группами, что увеличивает риск заражения в существующей эпидемической ситуации, передает Day.Az.

Следует учесть, что на территории Центра запрещено садиться на скамьи:

"Просим наших граждан пользоваться услугами автобусов, следующих только по регулярным маршрутным линиям в транспортном обменном центре "Кероглу". Также рекомендуем соблюдать меры по самоизоляции, меньше контактировать с другими людьми, избегать места массового скопления".