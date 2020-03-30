Эмиль Афрасияб: Оставайтесь дома и соблюдайте гигиену! Это сейчас - самое важное

Оставайтесь дома и соблюдайте гигиену! Это сейчас - самое важное

Об этом сообщил в беседе с Day.Az заслуженный артист Азербайджана Эмиль Афрасияб, который в данный момент находится в США, где ситуация с коронавирусом наиболее критическая.

"Нужно сидеть дома, потому что инфицированный человек, который не хочет с этим соглашаться, мириться, выходит на улицу и заражает как минимум 10 человек. Они дальше продолжают заражать других. Поэтому советуется не выходить из дома, чтобы не заразиться или не заразить. Необходимо следовать мерам социальной изоляции, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких", - поделился пианист.

Эмиль Афрасияб отметил, что самое главное сейчас - соблюдать личную гигиену и по возможности не выходить из дома.

"В Америке сейчас ситуация сложная, объявлен карантин, все сидят дома. Если же выходишь на улицу за чем-то необходимым, то советуется ни к чему не прикасаться на улице, в супермаркетах, даже в банкомате не стоит нажимать на кнопки без перчаток или салфеток. Обязательно нужно мыть руки после возвращения домой. Особенно рекомендуется не трогать лицо на улице, протирать глаза. Даже свежевыбритым мужчинам не стоит выходить на улицу, так как они могут заразиться вирусом именно так", - заключил заслуженный артист.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане был объявлен особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции и возможных осложнений. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям этой категории лиц. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено скопление граждан в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах в группы более 10 человек.

В настоящее время случаи заражения коронавирусом выявляются как среди лиц, прибывших в Азербайджан из-за рубежа, так и внутри страны. По этой причине гражданам следует соблюдать правила гигиены, требования и рекомендации Всемирной организации здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете министров.

От граждан также требуется соблюдать меры самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимизировать контакты с другими лицами, не посещать места скопления людей и соблюдать особый карантинный режим.