МВД: Продолжается контроль за соблюдением особого режима карантина в Азербайджане

Сотрудники полиции продолжают принимать меры по обеспечению соблюдения населением требований особого режима карантина, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Согласно информации, усиленный контроль сотрудниками полиции над соблюдением населением требований особого режима карантина, введенного с целью защиты здоровья граждан в условиях борьбы с пандемией коронавируса, проводится как в столице, так и в регионах страны.

В рамках этих мероприятий в случае обнаружения работающих объектов общепита вопреки введенным ограничениям, в их отношении применяются соответствующие меры.

Также сотрудники дорожной полиции ведут профилактические беседы с водителями, призывают их соблюдать введенные ограничения.