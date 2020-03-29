Услуги по регистрации недвижимости в Азербайджане будут предоставляться в особом режиме

В связи с объявлением особого режима карантина Оперативным штабом при Кабинете министров с целью недопущения распространения на территории страны коронавирусной инфекции COVID-19 территориальные управления Службы государственного реестра недвижимости по Госкомитете по вопросам имущества с 29 марта переходят на особый режим работы.

Как сообщили в воскресенье Trend в министерстве экономики Азербайджана, обращения, поступающие от нотариусов в связи с куплей-продажей, дарением недвижимости будут рассматриваться в установленные законодательством сроки, и делаться электронные выписки из государственного реестра недвижимости, о чем граждане будут уведомляться посредством смс-сообщений.

Гражданам рекомендуется пользоваться электронными услугами на портале "Электронное правительство" по интернет-адресу https://www.e-gov.az.

Другие обращения по поводу регистрации права на недвижимость будут приниматься Госкомитетом по телефонам 193 и 1186.

Обслуживание лиц старше 65 лет, а также страдающих хроническими заболеваниями, будет осуществляться непосредственно на дому.

Отметим, что территориальные регистрационные офисы, а также сотрудники, предоставляющие мобильные услуги, обеспечены специальными термометрами и соответствующими гигиеническими средствами защиты.