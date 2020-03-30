Азербайджанская диаспора продолжает поддерживать соотечественников в Украине

Госкомитет по работе с диаспорой и азербайджанская диаспора продолжают оказывать поддержку соотечественникам в связи с распространением вируса COVİD-19, сообщает Day.Az со ссылкой на госкомитет.

Несмотря на то, что тысячи сограждан были эвакуированы на родину, в настоящее время в ряде стран, в том числе в Украине, пока остаются граждане Азербайджана, ожидающие очередного авиарейса.

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