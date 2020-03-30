https://news.day.az/society/1217855.html Азербайджанская диаспора продолжает поддерживать соотечественников в Украине
Азербайджанская диаспора продолжает поддерживать соотечественников в Украине
Госкомитет по работе с диаспорой и азербайджанская диаспора продолжают оказывать поддержку соотечественникам в связи с распространением вируса COVİD-19, сообщает Day.Az со ссылкой на госкомитет.
Несмотря на то, что тысячи сограждан были эвакуированы на родину, в настоящее время в ряде стран, в том числе в Украине, пока остаются граждане Азербайджана, ожидающие очередного авиарейса.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре