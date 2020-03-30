В Азербайджане запретили жителям покидать свои дома

- кроме походов за продуктами и в аптеку

В связи с необходимостью дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции от граждан требуется не покидать дома кроме случаев жизненной необходимости - в частности, для получения мединской помощи, походов в магазин или аптеку, утилизации отходов и для исполнения своих обязанностей в структурах, работающих в карантин.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.

Отмечается, что с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля запрещается деятельность во всех сферах, кроме необходимых для жизни и деятельности людей.