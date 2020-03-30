https://news.day.az/society/1217946.html В Азербайджане запретили жителям покидать свои дома - кроме походов за продуктами и в аптеку
В Азербайджане запретили жителям покидать свои дома - кроме походов за продуктами и в аптеку
В связи с необходимостью дополнительных мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции от граждан требуется не покидать дома кроме случаев жизненной необходимости - в частности, для получения мединской помощи, походов в магазин или аптеку, утилизации отходов и для исполнения своих обязанностей в структурах, работающих в карантин.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на решение Оперативного штаба при Кабинете министров.
Отмечается, что с 00:00 31 марта до 00:00 20 апреля запрещается деятельность во всех сферах, кроме необходимых для жизни и деятельности людей.
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