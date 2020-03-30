В Баку завершается восстановление участка автодороги у мечети "Биби-Эйбат"

Продолжаются строительно-восстановительные работы близ мечети Биби-Эйбат на автодороге Баку-Алят-Газах--госграница с Грузией.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Работы проводятся на основе проекта, подготовленного с участием Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана и иностранных специалистов.

"Согласно данному проекту, уже завершено строительство опорной стены на основе свай в нижней части склона. Для этого на территории были проведены свайные работы. Сваи диаметром в один метр уложены в два ряда, а на них была сооружена монолитная железобетонная плита толщиной 1,5 метра. На ней построена опорная стена высотой восемь метров" , - отмечается в сообщении Агентства.

Кроме того, на территории были построены железобетонные водоотводы дождевых и грунтовых вод, создана новые системы дренажа и ливневой канализации, проложены трубы в поперечном направлении для обеспечения отвода воды от опорной стены.

На последнем этапе строительно-восстановительных работ в настоящее время предпринимаются шаги по полному восстановлению проезжей части. С этой целью проводятся работы по засыпке территории грунтом для выравнивания склона. В целях безопасности других участников движения движение автотранспортных средств в указанном направлении было ограничено до конца этой недели.

Движение автотранспортных средств в Баку осуществляется по старой дороге через 20-й участок.