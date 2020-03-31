Бакинский медиацентр подготовил видеообращение в поддержку Италии в связи с коронавирусом

Бакинский медиацентр подготовил видеообращение в поддержку Италии в связи с COVID-19, где вирус вызвал серьезные последствия.

Как сообщили Day.Az в медиацентре, принимая во внимание быстрый рост распространения коронавируса (COVID-19) в мире и актуальность данной проблемы, Бакинский медиацентр подготовил новое видео в рамках своей социальной ответственности, посвященное Италии, где в настоящее время больше всего зараженных и умерших людей от вируса Covid-19.

"Италия - одна из стран, с которыми у Азербайджана самый высокий уровень сотрудничества. Эту ужасную ситуацию, с которой столкнулась европейская страна с богатой историей и культурой, в настоящее время переживают с душевной болью и граждане Азербайджана. В данном ролике отражена поддержка граждан Азербайджана дружественному народу Италии", - отмечают в центре.

Зрителям представлено одно из любимых музыкальных произведений итальянцев ария "Nessun Dorma" из оперы Джакомо Пуччини "Турандот", в исполнении мастеров скрипки Ровшана Амрахова, Назрин Асланлы, пианистки Саиды Тагизаде и тенора Фарида Алиева. В конце ролика записано обращение азербайджанских фанатов известных итальянских футбольных клубов на итальянском языке со словами "Италия, Азербайджан с вами!", "Оставайтесь дома!", "Все будет хорошо!".

Отметим, что видео было снято до карантина, объявленного в рамках борьбы с угрозой распространения вируса Covid-19 в Азербайджане.

Посмотреть видео можно на страницах социальных сетей Бакинского медиацентра:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LSp71Gk4KxM

Facebook: https://www.facebook.com/bakumediacenter/videos/2579714855577689/

Instagram: https://www.instagram.com/p/B-Z2GWVpBwn/