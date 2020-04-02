Эти жители Азербайджана смогут покидать свои дома без разрешений - СПИСОК
С полуночи 5 апреля в Азербайджане ужесточаются ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.
В частности, многим сотрудникам государственных структур и частных предприятий разрешается покидать свои дома на основании служебных удостоверений или справки с места работы, если работодатель ввел их данные в систему портала icaze.e-gov.az.
В частности, следующие категории граждан смогут свободно передвигаться при наличии у них при себе служебного удостоверения или справки с места работы:
- сотрудники Администрации Президента Азербайджана и аппарата Кабинента министров;
- депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и сотрудники аппарата Милли Меджлиса;
- руководители центральных и местных органов исполнительной власти, а также их заместители;
- уполномоченный по правам человека (омбудсман) и сотрудники его аппарата;
- руководители и заместители руководителей государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;
- сотрудники МИД Азербайджана;
- сотрудники Министерства сельского хозяйства Азербайджана и подчиняющихся ему структур;
- сотрудники объектов и предприятий государственной или жизненной важности, а также объектов и предприятий, занимающихся круглосуточной деятельностью (список таких организаций доступен по ссылке);
- сотрудники государственных и частных медицинских учреждений;
- адвокаты и сотрудники правоохранительных, судебных и военных структур;
- сотрудники средств массовой информации;
- сотрудники и местный состав аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и международных организаций (на основе аккредитационных карт, выданных МИД Азербайджана).
Граждане из указанных ниже категорий смогут свободно передвигаться по улицам после того, как их работодатель заполнит необходимые данные на портале icaze.e-gov.az, скрепив их электронной подписью:
- сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;
- сотрудники частных предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба;
- сотрудники, отвечающие за охрану и информационную безопасность организаций и предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба.
Передвижение волонтеров общественного объединения "ASAN Könüllüləri", общественного объединения "Региональное развитие", студенческой волонтерской организации "Bir" и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана разрешается после того, как данные о них будут внесены в систему портала icaze.e-gov.az.
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