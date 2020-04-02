Эти жители Азербайджана смогут покидать свои дома без разрешений

С полуночи 5 апреля в Азербайджане ужесточаются ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией.

В частности, многим сотрудникам государственных структур и частных предприятий разрешается покидать свои дома на основании служебных удостоверений или справки с места работы, если работодатель ввел их данные в систему портала icaze.e-gov.az.

В частности, следующие категории граждан смогут свободно передвигаться при наличии у них при себе служебного удостоверения или справки с места работы:

- сотрудники Администрации Президента Азербайджана и аппарата Кабинента министров;

- депутаты Милли Меджлиса Азербайджана и сотрудники аппарата Милли Меджлиса;

- руководители центральных и местных органов исполнительной власти, а также их заместители;



- уполномоченный по правам человека (омбудсман) и сотрудники его аппарата;

- руководители и заместители руководителей государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;



- сотрудники МИД Азербайджана;



- сотрудники Министерства сельского хозяйства Азербайджана и подчиняющихся ему структур;

- сотрудники объектов и предприятий государственной или жизненной важности, а также объектов и предприятий, занимающихся круглосуточной деятельностью (список таких организаций доступен по ссылке);

- сотрудники государственных и частных медицинских учреждений;

- адвокаты и сотрудники правоохранительных, судебных и военных структур;



- сотрудники средств массовой информации;

- сотрудники и местный состав аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств и международных организаций (на основе аккредитационных карт, выданных МИД Азербайджана).

Граждане из указанных ниже категорий смогут свободно передвигаться по улицам после того, как их работодатель заполнит необходимые данные на портале icaze.e-gov.az, скрепив их электронной подписью:



- сотрудники центральных и местных органов исполнительной власти, государственных юридических лиц, в том числе публичных юридических лиц, созданных от имени государства;

- сотрудники частных предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба;

- сотрудники, отвечающие за охрану и информационную безопасность организаций и предприятий, деятельность которых была разрешена решениями Оперативного штаба.



Передвижение волонтеров общественного объединения "ASAN Könüllüləri", общественного объединения "Региональное развитие", студенческой волонтерской организации "Bir" и Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана разрешается после того, как данные о них будут внесены в систему портала icaze.e-gov.az.