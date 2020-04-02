Опубликован график телеуроков по ступени профобразования на 3 апреля

Опубликован график занятий на третье апреля в рамках передачи "Время урока" на канале "Меденийет" (Культура) по ступени профессионального образования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, те, кто пропустил трансляцию передачи на ТВ, могут посмотреть ее на официальном Youtube канале Госагентства по профессиональному образованию (https://bit.ly/2WYaWU9), а также на странице ведомства в Facebook.

Кроме того, пропущенные уроки можно будет посмотреть на портале видеоуроков министерства образования (https://video.edu.az/).