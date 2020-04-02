Ульви Мехтиев: Разработан механизм для людей в возрасте, которые технически не могут отправлять SMS

Разработан механизм для пожилых граждан, которые по техническим причинам не смогут воспользоваться системой SMS-разрешений.

Как передает Day.Az, об этом сказал председатель Государственного агентства по услугам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

По его словам, граждане, принадлежащие к старшей возрастной группе населения, смогут осуществить этот процесс следующим образом: "Данные лица, наравне с другими могут зарегистрировать в системе свое удостоверение личности, отправив СМС с необходимыми данными с мобильного устройства другого члена семьи. Например, семья, состоящая из пяти человек, имея при этом одно мобильное устройство, может с одного номера получить разрешение на выход из дома для других членов семьи. Таким образом, этим лицам будет разрешено покинуть место жительства".

Ульви Мехтиев отметил, что запрещено намеренно вводить в систему СМС-разрешений ложные сведения: "Воздержитесь от представления ложной информации в содержании сообщений. В систему интегрирован механизм анализирования. Случаи злоупотребления будут расцениваться как нарушение карантинного режима, лица виновные в этом, будут привлечены к ответственности".

Напомним, что в рамках введенного в стране, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) специального карантинного режима, установлены ограничения передвижения.

Отметим, что c целью обеспечения охраны жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также деятельности в сложившейся ситуации на должном уровне субъектов экономической деятельности, Оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики ввел дополнительные ограничения на передвижения в стране с 00:00 5 апреля 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.