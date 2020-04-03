В Джалилабаде усилен контроль за соблюдением особого режима карантина

В Джалилабаде усилены меры по контролю за соблюдением особого режима карантина. Руководящий состав правоохранительных органов Джалилабада ознакомился с ситуацией в связи с соблюдением особого режима карантина в районе. Об этом сообщили Trend в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, передает Day.Az.

Для повышения эффективности проведенных в данном направлении работ, а также борьбы с распространением коронавирусной инфекцией руководящий состав правоохранительных органов района, наряду с рядовыми сотрудниками полиции, также принимают участие в профилактических беседах с жителями, дают свои поручения и рекомендации.

Так, в местах массового скопления людей, на территориях, где много торговых центров, усилена работа по просвещению населения.

Каждому гражданину разъясняется, что выходить из дома крайне опасно для них, а также для здоровья их близких. В то же время подчеркивается важность соблюдения требований норм гигиены и санитарии, а также мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на предприятиях общественного питания, деятельность которых разрешена.

Жители, в свою очередь, выражают свою благодарность сотрудникам полиции и руководящему составу правоохранительных органов района за то, что они держат в центре внимания вопрос безопасности и защиты здоровья населения.

Напомним, что в рамках мер, осуществляемых государством по предотвращению широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана, требуется пребывание людей в частных домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).

В связи с вышеизложенным, деятельность по другим направлениям, кроме сфер работы и услуг, необходимых для жизни и деятельности людей, прекращается с 00:00 31 марта 2020 года до 00:00 20 апреля 2020 года.

Покидать дома и квартиры допускается только при необходимости оказания неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственно опасной ситуации для жизни и здоровья, с целью посещения разрешенных к деятельности объектов розничной торговли и обслуживания населения, выполнения служебных обязанностей в случаях выброса бытовых отходов, а также в организациях, функционирующих в период особого режима.

В целях минимизации общения людей друг с другом и, тем самым, снижения скорости заражения инфекцией, деятельность по ряду сфер экономики и услуг в течение объявленного периода запрещена.