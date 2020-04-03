Граждане Азербайджана должны обращаться для получения разрешения минимум за полчаса заранее

Центр развития электронного правительства, находящийся в подчинении Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики совместно с министерством внутренних дел создал "Систему получения разрешений и мониторинга в период особого карантинного режима". Для получения разрешения на выход из дома граждане отправляют с мобильного телефона специальный код, указывающий цель получения разрешения, а также серию и номер своего удостоверения личности по SMS на короткий номер 8103.

Как передает Day.Az, об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Джейхун Салманов на пресс-конференции, проведенной в связи с решением Оперативного штаба при Кабинете министров от 2 апреля.

По его словам, 2 часа, предоставляемые гражданам как разрешение, отсчитываются не с момента отправки гражданами SMS-сообщения, а с момента получения ответного SMS-сообщения:

"Установлено 3 кода разрешений. Код №1 связан с неотложной медицинской необходимостью и прохождением лечения по какому-либо графику. Разрешение предоставляется в пределах района и города на 2 часа. В случае продления процедуры лечения время возвращения устанавливается по справке, предоставленной врачом. Код №2 связан с выходом из дома для приобретения продуктов и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, необходимостью воспользоваться банковскими и почтовыми услугами (разрешение предоставляется на 2 часа 1 раз в день); код №3 связан с участием в похоронах близкого родственника.

К примеру, для получения разрешения на выход из дома с целью покупки продуктов и других товаров повседневного спроса, а также лекарственных средств, необходимостью воспользоваться банковскими и почтовыми услугами, граждане Азербайджанской Республики должны отправить SMS-сообщение с содержанием 2 AZE 1111111 на короткий номер 8103. Иностранцы или лица без гражданства, временно или постоянно проживающие в Азербайджанской Республике, а также иностранцы или лица без гражданства, с продленным сроком временного пребывания на территории Азербайджанской Республики могут получить разрешение, отправив код разрешения, серию и номер документа, удостоверяющего личность на номер 8103. В SMS-сообщении, полученном в ответ на обращение, указывается срок действия предоставленного разрешения.

Граждане могут покидать свои дома только после получения положительного ответа. При возникновении опасности для жизни и здоровья, для выхода из дома не требуется получение SMS-разрешения. Также в случае вызова человека в суд или в правоохранительные органы, можно выходить без SMS-разрешения.

Дж.Салманов сказал, что в связи с трудностями, возникающими при пользовании системой SMS-разрешения или при отправке SMS, можно обращаться в колл-центр Службы ASAN 9108: "Просим граждан обращаться по SMS за разрешением за полчаса-час до выхода. Ответное SMS придет максимум через час. В случае, если ответ не пришел за это время, граждане могут обратиться в колл-центр. Если гражданин вышел из дома с разрешением сходить в аптеку или за продуктами, его деятельность в связи с другими случаями может считаться нарушением карантинного режима. Гражданин может выйти из дома только после получения ответного SMS-сообщения".

Заместитель председателя сказал, что выявленные во время проверок сотрудниками МВД лица, нарушающие систему разрешений, будут привлекаться к юридической ответственности.