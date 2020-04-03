Ильхам Закиев: Для победы над коронавирусом мы должны проявить солидарность

Сегодня человечество столкнулось с глобальной проблемой - пандемией коронавируса COVID-19, заявил Trend олимпийский чемпион Паралимпийских игр Ильхам Закиев, Day.Az.

По его словам, для защиты от этого нового типа вируса все граждане должны мобилизовать свои силы: "Не зря Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Это говорит о том, что заболевание очень серьезное и быстро распространяется. Чтобы победить этот вирус, мы должны проявить солидарность. Мы должны проявлять высокую ответственность, не выходить из дома без крайней необходимости. Подумайте о своей семье и о себе. Соблюдайте специальные правила режима карантина. Да хранит Аллах наш народ и избавит нас от этого бедствия".