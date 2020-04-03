Представитель ВОЗ: Нет необходимости тестировать всех на коронавирус

"Нет необходимости тестировать всех на коронавирус".

Об этом APA TV заявила руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи, передает Day.Az.

Она отметила, что в этом случае тестов не хватит: "Но при необходимости людей тестируют. Это касается тех, у кого наиболее заметны симптомы коронавируса, врачей, работающих с лицами, заразившимися коронавирусом, лиц некоторых других категорий. Нет необходимости тестировать всех на коронавирус".