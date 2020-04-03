https://news.day.az/society/1219714.html Представитель ВОЗ: Нет необходимости тестировать всех на коронавирус
Представитель ВОЗ: Нет необходимости тестировать всех на коронавирус
"Нет необходимости тестировать всех на коронавирус".
Об этом APA TV заявила руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманчи, передает Day.Az.
Она отметила, что в этом случае тестов не хватит: "Но при необходимости людей тестируют. Это касается тех, у кого наиболее заметны симптомы коронавируса, врачей, работающих с лицами, заразившимися коронавирусом, лиц некоторых других категорий. Нет необходимости тестировать всех на коронавирус".
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