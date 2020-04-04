Журналистам нельзя использовать автомобили в личных целях

Министерство внутренних дел Азербайджана внесло ясность в информацию о получении представителями СМИ, в том числе сотрудниками структур, осуществляющих беспрерывную деятельность, а также лицами, которым разрешено передвигаться на улицах, sms-разрешения для похода в магазины и аптеки.

Как сообщили Day.Az в министерстве, вышеуказанным лицам не требуется получение разрешения посредством sms по номеру 8103.

Согласно информации, сотрудники СМИ могут беспрепятственно ездить на работу. Однако запрещено использовать транспортные средства в личных целях.

"Лицам, передвигающимся по служебному удостоверению или справке с места работы, а также лицам, информация о которых введена в портал icaze.e-gov.az их работодателями, не требуется обращаться для дополнительного разрешения.

Однако, журналисты не могут перевозить членов семьи. Они могут использовать свои автомобили только в служебных целях. Если кто-то из членов семьи журналиста, управляющего автомобилем, работает в структурах, деятельность которых разрешена Оперативным штабом при Кабинете министров, то журналист может и его отвозить и забирать с работы", - говорится в информации.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлены ограничение передвижения.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете Министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений передвижения в стране с 00:00 пятого до 00:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.