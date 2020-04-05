Бахруз Гулиев: Массовые смерти в зарубежных странах сегодня должны стать уроком для безответственных людей

В Азербайджане метод борьбы с коронавирусом стал интенсивным, и это должно уменьшить потери.

Об этом сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев.

По его словам, с первого дня начала процесса распространения вируса Азербайджанское государство дало старт важным и неотложным работам для защиты здоровья граждан и минимизации распространения опасной инфекции: "Бесперерывная работа Оперативного штаба созданного при Кабинете министров, а также постоянные призывы Президента Ильхама Алиева к народу являются логическим результатом последовательной работы государства в этом направлении. Если в первое время в стране проводилось только 200-300 тестов в день, то сейчас их количество превышает тысячу. В настоящее время в стране проведено более 35 тысяч тестов. Также увеличились возможности установления случаев заражения. Азербайджан купил дополнительные новые, на уровне самых современных стандартов медицинские тесты. Все это основано на ключевом факторе - гражданская ответственность и совместная борьба с COVID-19."

Эксперт отметил, что некоторые невнимательные и безответственные люди не принимают во внимание то, что государство делает все необходимое и максимально использует возможности для защиты граждан.

"Хотя, профессиональные вирусологи, врачи-инфекционисты, а также ведущие эксперты Всемирной организации здравоохранения информируют общественность о самых простых способах защиты от коронавируса. Смотрите, одна обычная безответственность приводит к нежелательным последствиям, смерти. Это действительно очень расстраивающий случай. А реальность в том, что если не будут соблюдаться требуемые правила, то большие потери как в Италии, Испании, США и других странах потери будут неизбежны. Массовые смерти в зарубежных странах сегодня должны стать уроком для безответственных людей. Такие люди должны понимать, что несоблюдение ими особых правил карантинного режима приведет не только к их смерти, но и смерти других людей, включая их семьи и детей. Для того, чтобы это все не произошло приглашаю наших людей быть более ответственными, призываю вместе победить в борьбе с коронавирусом", - сказал Гулиев.

Гулиев добавил, что сегодня в Азербайджане достаточно профессиональных, выполняющих свою работу на самом высоком уровне врачей и государство создало все возможности для того, чтобы они делали свою работу в этой борьбе более активно: "С этой точки зрения, наши граждане могут оценивать работу государства, врачей в соответствии с законом, с соблюдением требований, а также поддерживать государство".