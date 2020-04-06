В Азербайджане за нарушение карантина оштрафованы тысячи водителей

Главное управление Государственной дорожной полиции проинформировало о проделанной работе за период с 00:00 05.04.2020 г. по 00:00 06.04.2020 г. в связи с введенным на территории страны особым карантинным режимом.

Как сообщили Day.Az в управлении, за нарушение карантинного режима в этот период в республике 1369 человек, передвигавшихся на автомобильном транспорте, были привлечены к административной ответственности по статье 211.

В целом с первого апреля до сегодняшнего дня за нарушение карантинного режима в республике, в том числе в Баку, были привлечены к административной ответственности 5446 участников дорожного движения.